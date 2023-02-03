شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التنمية: 3.7 مليار جنيه لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية للنهوض بالخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار خطة تطوير السكك الحديدية، وجهت الحكومة 3.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023 لصالح مشروعات "تجديد الخطوط الحديدية، وذلك حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ). وتتوزع المخصصات علي أعمال مستهدف نهوها، وتتمثل في تجديدات السكك الحديدية (مسافات متراكمة بطول 1035 كم وألف مفتاح)، وأعمال مستهدف استكمالها تبرز في رفع كفاءة ماكينات تجديد وصيانة السكة الحديد.

وتأتي هذه المشروعات في ضوء الرؤية التنموية لقطاع النقل والتي تتخطي مجرد تطوير آليات نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، وذلك من خلال توفير نظام نقل يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويرتبط ارتباطا جوهريا مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية المستقبلية، ويدعم -في الوقت ذاته- دور النقل على المستوى الإقليمي والدولي.

يُشار إلي أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجارية 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد تؤكد استحواذ الهيئات الاقتصادية على الحصة الأكبر من الاستثمارات الموجهة لقطاع النقل خلال العام المالي الجديد 2022/2023 بنسبة 71.6%، وذلك بنحو 219.7 مليار جنيه من إجمالي 306,8 مليار جنيه للقطاع، وذلك لتنفيذ واستكمال عدد من المشروعات التنموية الكبري غير المسبوقة في قطاع النقل.