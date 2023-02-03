انت الان تتابع خبر الإمارات الأولى في مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية.. ماذا عن العراق؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال صندوق النقد العربي، في تقرير تنافسية الاقتصادات العربية 2022، إن قطر جاءت في المركز الثاني في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، بينما حلت السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين في المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس على التوالي.1- الإمارات 2- قطر 3- السعودية 4- الكويت 5- سلطنة عمان 6- البحرين 7- المغرب 8- الأردن 9- تونس 10- مصر 11- الجزائر 12- موريتانيا 13- لبنان 14- ليبيا 15- العراق 16- اليمن 17- السودان.

وبحسب التقرير، فقد استحوذت الإمارات والسعودية على المركزين الأول والثاني في في مؤشر قطاع مالية الحكومة، ويعزا ذلك إلى حصول الإمارات على مركز متقدم في مؤشر الحرية المالية، والمركز الثاني في مؤشر الفائض / العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما استفادت السعودية من مكانتها المتقدمة في مؤشر الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

كذلك حلت الإمارات في المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر القطاع النقدي والمصرفي مستفيدة من حصولها على مركز متقدم في مؤشر السيولة المحلية للناتج المحلي الإجمالي وفي مؤشري معدل نمو الأصول الأجنبية ونسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما جاءت الكويت في المركز الثاني نتيجة تدني مؤشر القروض المتعثرة من إجمالي القروض وحصولها على مركز متقدم في مؤشر نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي.