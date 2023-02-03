غدا.. نقابة الصحفيين تُحيى الذكرى الأولى لرحيل الكاتب الكبير ياسر رزق

القاهرة - سامية سيد - تُحيى نقابة الصحفيين نقيبًا ومجلسًا، فى الخامسة من مساء غدا السبت الموافق 4 فبراير الذكرى الأولى للكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق، النقابى القدير رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار ومجلة الإذاعة والتليفزيون وجريدة المصرى اليوم السابق.

وأعلن مجلس نقابة الصحفيين عن ترحيبه بأسرة الزميل العزيز وزملائه وأصدقائه ومحبيه، للمشاركة فى إحياء ذكرى رحيله الأولى، لما له من تاريخ مهنى مشرف، وعطاء نقابى ممتد لثلاثة مجالس متصلة من العام 1999، وحتى العام 2011، والذى اختتم حياته بإصداره أهم كتبه، (سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص)، الذى قدم فيه شهادته عن أهم فترات تاريخ مصر الحديث.