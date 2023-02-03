شكرا لقرائتكم خبر عن آرسنال ينجح في تجديد عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة ذا أتلتيك الإنجليزية عن قيام نجم آرسنال الإنجليزي، جابرييل مارتينيلي، جناح آرسنال، بتوقيع عقده الجديد مع النادي اللندني حتى يونيو 2027.

وكان من المنتظر أن ينتهي عقد اللاعب نهاية الموسم الحالي، إلا أن إدارة الجانرز نجحت في حسم تمديد عقد الاعب ليستمر حتى صيف 2027 مع آرسنال.

أرقام مارتينلي مع آرسنال

وكان قد خاض مارتينلي مع آرسنال 27 مبارة مختلفة بجميع المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل سبعة أهداف، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة، وحصل على 3 بطاقات صفراء.

يذكر أن مارتينلي قد انتقل لصفوف آرسنال قادما من صفوف إيتوانو البرازيلي في صيف 2019 بمبلغ 6.7 مليون يورو وأحرز 18 هدفًا في 76 مباراة.

آرسنال يتصدر الدوري الإنجليزي

وعلى صعيد آخر، فيحتل فريق آرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة من 19 مباراة بواقع 16 انتصار وتعادلين وهزيمة وحيدة كانت أمام مانشستر يونايتد بالجولة السادسة من الدوري.

