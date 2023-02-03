شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة لتنسيقية الأحزاب أمام إعلام الشيوخ عن إحياء مسار العائلة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة الكاتب الصحفى محمود مسلم، مناقشة عدد من القضايا الهامة، وفى مقدمتها نظر الدراسة المحالة إلى اللجنة بعنوان إحياء مسار العائلة المقدسة فى الترويج للسياحة الدينية فى مصر، والمقدمة من النائية سها سعيد، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بحضور ممثلى الحكومة، وذلك الأثنين القادم.

فيما تواصل اللجنة خلال اجتماعها المزمع عقده الأحد القادم مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد البنا بشأن التضرر من غلق المريديان بالقاهرة، بالإضافة لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر الهضيبى بشأن " إطلاق خطة تطوير قصور الثقافة فى المحافظات وتفعيل دورها فى معركة الوعى والتثقيف"، وذلك بحضور ممثلى الحكومة

ومنح القانون رقم 2 لسنه 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، عدد من الاختصاصات الهامة للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام وتشمل:

- الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية.

- كافة الخدمات الثقافية.

- الملكية الفكرية.

- الفنون والآداب.

- السياحة والآثار.

- المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.

- الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.

- ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.

- الإعلام المسموع والمرئى والصحافة المطبوعة والرقمية وكافة وسائل التواصل الاجتماعى.

- شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

- السياسات والتشريعات الخاصة بالسياحة والآثار والثقافة والصحافة والإعلام.

- تعزيز الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة والإعلام. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاصالوزارات والأجهزة المختصة بالسياحة والآثاروالثقافة والإعلام.