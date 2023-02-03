شكرا لقرائتكم خبر عن 4 برامج يتضمنها نظام التعليم الفنى الجديد للنهوض بالمنظومة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفني والتقنى والتدريب المهنى، للارتقاء بجودة منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة.

وتضع الهيئة الإطار العام لجودة برامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفنى والتقنى ومراكز التدريب المهنى النظامى وغير النظامى بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفنى قبل الجامعى والتعليم التقنى، وكذا معايير اعتماد المؤسسات وفقًا لأحكام هذا القانون.

وتقوم الهيئة بالتحقق من أن برامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى قد بنيت على أساس المعايير المهنية الصادرة عن منظمات الأعمال والاتحادات القطاعية والغرف المنشأة بموجب قانون ومجالس المهارات القطاعية التابعة لها، وبمشاركة من أكاديميين وخبراء فنيين فى مجال المهنة، والتحقق من أن البرامج تتضمن ما يلي:

تحديد احتياجات سوق العمل للمهن والتخصصات وتحديد الجدارات وفقًا للإطار العام للمهنة أو التخصص.

توافر المعدات والمعامل التدريبية اللازمة لتقديم البرنامج بكفاءة.

توافر الموارد البشرية من مدربين وإداريين وفقًا للبرنامج.

أساليب التقييم والتقويم المتبعة فى البرنامج.