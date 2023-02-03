شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ضوابط إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ والأرصفة فى القانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصت المادة 15 من القانون رقم 167 لسنة 2022 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، على أن "يجوز لمجلس إدارة الهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين والأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة الموانئ والأرصفة والمراسى على نهر النيل وقنواته الملاحية بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المشار إليه بحسب طبيعة كل مشروع مع الالتزام بالشروط التى تتطلبها وزارة الدفاع، وبمراعاة القواعد والإجراءات الآتية:

- تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرافق بانتظام واطراد.

- مراعاة الملتزم الحفاظ على الميناء أو الرصيف أو المرسى، وجعله صالحًا للاستخدام طوال مدة الالتزام.

- الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالموانئ والمراسى والأرصفة، وبتنظيم الأنشطة التى تعمل بها.

- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

- أيلولة جميع المنشآت إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

ونصت المادة (16):

لا يجوز أن تقل مدة عقد الالتزام المشار إليه بالمادة 15 من هذا القانون عن خمس سنوات، ولا تزيد مدته على خمس عشرة سنة.

وتُبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ ورود الإخطار.

ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها فى حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص، وبعد الحصول مسبقًا على موافقة وزارة الدفاع بالنسبة لمواقع الموانئ.