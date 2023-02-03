النواب الأميركي يعزل النائبة المسلمة إلهان عمر بعد انتقادها إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - صوت مجلس النواب الأميركي، الذي يقوده الجمهوريون، الخميس، على قرار يقضي بعزل النائبة الديمقراطية المسلمة إلهان عمر من لجنة العلاقات الخارجية.

وكان رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي قد قال إنه واثق من إمكانية عزل النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا من لجنة الشؤون الخارجية بموجب إجراءات الطوارئ الأربعاء.

وأكد مكارثي نفسه لشبكة "سي إن إن" CNN، يوم الثلاثاء، أنه صوّت على عزل عمر من اللجنة، تماشيا مع الوعد الذي قطعه العام الماضي قبل أن يفوز الحزب الجمهوري بالسيطرة على مجلس النواب.

واستشهد قرار إزالة عمر بالتغريدات والتعليقات التي أدلت بها في عامي 2019 و2021، والتي انتقدت فيها إسرائيل بسبب إجراءاتها الاستيطانية.

وانتقد الديمقراطيون الدفع من أجل عزل إلهان عمر من اللجنة، ورأوا أن الأمر يرقى لمستوى الانتقام السياسي وأن النائب الديقمراطية عن مينيسوتا حوسبت على تصريحاتها.

وفي عام 2019، قدمت إلهان عمر اعتذارا عاما بعد أن واجهت ردود فعل غاضبة بسبب تغريدات اعتبرها الحزبان معادية للسامية.

جاء الاعتذار بعد أن واجهت النائب الديمقراطية من ولاية مينيسوتا انتقادات واسعة النطاق نتيجة رأيها بأن الدعم الجمهوري لإسرائيل تغذيه تبرعات من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC)، وهي مجموعة بارزة مؤيدة لإسرائيل.