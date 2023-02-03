شكرا لقرائتكم خبر عن ملفات هامة على طاولة "تعليم الشيوخ" حول منظومة التعليم.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، مناقشة عدد من الملفات الهامة الأسبوع القادم فى ضوء الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، حيث تنظر الأحد اقتراح النائب حسانين توفيق بشأن ضرورة استقرار منظومة التعليم الثانوى، وذلك فى حضور ممثلى الحكومة.

وفى ذات اليوم تنظر اللجنة البرلمانية الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالى بشأن إعداد قاعدة البيانات متكاملة للمتفوقين من ذوى الاحتياجات الخاصة بمختلف محافظات الجمهورية من خلال الإدارات التعليمية مع تفعيل خطة تنفيذية لتنمية المهارات واستثمار الطاقات".

أما يوم الأثنين، خصصته اللجنة لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء الدين مصطفى بشأن إنشاء \"مرصد الخدمات الرقمية الحكومية\"، وكذا طلب المناقشة العامة المقدم من السيد النائب ناجح جلال، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التى اتخذتها للتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمى للدولة المصرية، فط حضور ممثلى الحكومة.

يُشار إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، منح اختصاصات هامه للجنة التعليم نفندها فيما يأتى:

- التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله.

- شئون البحث العلمى.

- تطوير التعليم الجامعى بجميع أنواعه.

- تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره.

- الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى.

- المجامع العلمية واللغوية.

- السياسة التعليمية وجودة التعليم. ورعايةالحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئاتالتدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.

- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى البحثالعلمى.

- محو الأمية وتعليم الكبار.

- التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى.

- الاتصالات السلكية واللاسلكية.

- تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.

- البريد.

- أمن الفضاء المعلوماتي.

- التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجياالمعلومات.

- السياسة العامة للدولة فى شأن التعليم والبحث العبمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزرات والأجهزة التى تتولى شئون التعليموالجامعات والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.