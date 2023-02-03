كوريا الشمالية تتوعد أمريكا برد قاس

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وجاء تحذير كوريا الشمالية في الوقت الذي زار فيه وزير الدفاع الأمريكي سول في وقت سابق من هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي، وقال إنه سيكون هناك مزيد من عمليات نشر الأصول العسكرية المتقدمة، التي تشمل طائرات (إف22-) و(إف35-)، لردع «التهديدات» العسكرية المتطورة لكوريا الشمالية، حسب وكالة يونهاب للأنباء.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توعدت كوريا الشمالية بأقسى رد على أي عمل عسكري أمريكي، بعد حديث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أخيرا، عن نشر مزيد من الأصول الاستراتيجية في شبه الجزيرة الكورية لضمان التزامها الأمني.وجاء تحذير كوريا الشمالية في الوقت الذي زار فيه وزير الدفاع الأمريكي سول في وقت سابق من هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي، وقال إنه سيكون هناك مزيد من عمليات نشر الأصول العسكرية المتقدمة، التي تشمل طائرات (إف22-) و(إف35-)، لردع «التهديدات» العسكرية المتطورة لكوريا الشمالية، حسب وكالة يونهاب للأنباء.

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