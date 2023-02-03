أزمة ليبيا تتصدر المباحثات المصرية الإيطالية

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وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، إن اللقاء تناول التأكيد على تاريخية وعمق العلاقات المصرية الإيطالية، إذ حرص وزير الخارجية على إبراز اعتزاز مصر بالتراث الثقافي المشترك للبلدين، والتواصل الشعبي الممتد عبر مراحل تاريخية متواصلة، وكون منطقة البحر المتوسط تعد بوتقة لالتقاء الثقافات والتفاعلات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.كما أكد الوزير شكري أهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، وزيادة وتيرة الزيارات المبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين.
وأضاف المتحدث أن المحادثات تطرقت إلى التعاون في عدد من المجالات التي تمثل تحديا مشتركا للبلدين، وفي صدارتها ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، ولفت إلى أن اللقاء أتاح فرصة جيدة لتبادل الرؤي ووجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية وتداعيتها، وتطورات التصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية، والأزمة الليبية.
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