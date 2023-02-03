شكرا لقرائتكم خبر المملكة: دور العراق أساسي في استقرار المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ثمنت المملكة الدور الكبير الذي يلعبه العراق في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وشددت على أهمية تطوره على جميع الأصعدة ونقل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، لدى لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في العاصمة العراقية بغداد أمس، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، وتمنياتهما للعراق الشقيق حكومة وشعبا المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة.

واستعرض الجانبان أوجه العلاقات السعودية العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

والتقى الأمير فيصل بن فرحان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين، وأكد على عمق العلاقة بين العراق والسعودية، ولا سيما أنها تشهد زخما إيجابيا كبيرا في الفترة الأخيرة، والعمل بخطى

وثيقة لاستمرار الزخم، كما التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وأعرب عن دعمه لجهود العراق في تعزيز الرخاء والاستقرار، مؤكدا تفعيل مجلس التنسيق المشترك الذي يعمل على تعزيز مشاريع عدة، وأضاف «العراق يشهد تطورا اقتصاديا إيجابيا جدا، ويلعب دورا أساسيا ومهما في استقرار المنطقة»، مشددا على ضرورة دفع عملية الاستقرار في المنطقة.

وأكد الجانبان على ضرورة العمل على تخفيف حالة التوتر في المنطقة، وشددا على أهمية إجراء الحوارات والنقاشات حول التحديات التي تهم المنطقة عامة.

وقال وزير الخارجية العراقي إن الزيارة تأتي في وقت يتميز بكثرة التحديات، وإن الحوارات والنقاشات مستمرة مع ممثلي المملكة حول العلاقات الثنائية بين البلدين التي تطورت في مجالات مختلفة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع الجهات المعنية والمسؤولين، حول السياسية النفطية والتنسيق ضمن إطار أوبك وأوبك بلس، إضافة إلى وجود تعاون مكثف حول التبادل التجاري والاستثماري، ونتطلع إلى تزويد العراق بالكهرباء سواء من الشبكة السعودية أو الخليجية.

ولفت إلى وجود تعاون مستمر مع المملكة في المجال الأمني ومحاربة عصبات المخدرات، ونعمل لتخفيف حالة التوتر في المنطقة، مبينا أن السعودية تلعب دورا مهما في هذا المجال.

وأضاف «تطرقنا إلى عقد الاجتماع الرابع للجنة السياسية والأمنية بين الطرفين برئاستي ورئاسة وزير الخارجية السعودي، كما تطرقنا إلى عقد المجلس المشترك التنسيقي العراقي السعودي، إضافة إلى التطرق للاستثمارات»،

منوها لأن الجانب السعودي أكد استعداد الشركات السعودية للاستثمار لدعم الاقتصاد العراقي.

ماذا ناقش وزير الخارجية بالعراق؟

• تخفيف حالة التوتر في المنطقة.

• محاربة عصابات المخدرات.

• تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

• تنسيق السياسات النفطية.

• دعم الاستثمارات المشتركة.