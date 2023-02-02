قادة 4 دول يتفقون على مكافحة الإرهاب بالصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفق قادة كل من: (جيبوتي، إثيوبيا، كينيا)، أمس، على التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب في الصومال.

وأكدت الدول في ختام القمة الرباعية حول الأمن ومكافحة الإرهاب، التي عقدت في العاصمة مقديشو، بمشاركة كل من الصومال وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا، بدء عمليات بحث وطرد مسلحي (الشباب) الإرهابية من الصومال.

واتفقت الدول على احترام سيادة ووحدة الأراضي الصومالية، إضافة إلى التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب، وعدم تسلل حركة الشباب إلى دول الجوار.