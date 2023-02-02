شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب التجمع" يلتقون قيادات وزارة الثقافة.. والمواففة علي إنتاج مسرحيتين للعرض بالبدرشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الدكتورة نهي نبيل، مديرة إدار الثقافة بمحافظة الجيزة، بزيارة مؤسسه خالد محي الدين الثقافيه بالبدرشين، وهي أحد مقرات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع.

وأطلعت على تجهيزات المؤسسه والمكتبه ومسرح الشعب ومكان تعليم الموسيقي، وتقدم هذه المؤسسه الخدمة الثقافية بالمجان لاهالي مركز البدرشين.

وقال النائب علاء عصام، أمين شباب حزب التجمع، إن وزارة الثقافة ستساهم في إنتاج مسرحيتين لمركز البدرشين، مؤكدا ان مديرة الثقافة بالجيزة وعدت بدعم المؤسسه بالكتب والمدربين.

وأكد هيثم وجيه، أمين شباب البدرشين باتحاد الشباب التقدمي أن وزارة الثقافة تعمل علي قدم وساق لتطوير المنظومة الثقافية رغم التحديات التي تواجه مصر والعالم.

وأضاف "وجيه" نعمل علي تطوير المؤسسات الثقافية بالجيزة بالجهود الذاتيه.

وأكد شعبان الجيوشي، القيادي باتحاد الشباب التقدمي بالبدرشين إن الاتحاد سيعمل علي تطوير مكتبه سقارة التابعة لوزارة الثقافة بالجهود الذاتيه.