فضيحة على متن غواصة نوويّة... ووزير الدفاع البريطاني يتحرّك

أمر قادة البحرية الملكية البريطانية الغاضبون بإجراء تحقيق مستعجل، بعدما تسبب خطأ فادح ارتكبه عمال شركة متعاقدة مع البحرية بتعريض غواصة نووية لكارثة.

وذكرت صحيفة «الصن» البريطانية، الثلاثاء، بأن عمال الشركة أصلحوا براغ محطمة بمادة «السوبر غلو»، وهي مادة لاصقة قوية تستخدم في المنازل لكنها لا تصلح في قطعة بحرية تعمل بالطاقة النووية.

وكانت البراغي ضرورية لأنابيب التبريد الخاصة بمفاعل الغواصة النووية «أتش أم أس فانغارد»، التي تعد أضخم الغواصات التي أنتجتها المملكة المتحدة.

وقالت «الصن» إن الأمر اكتشف عندما سقط واحد من هذه البراغي أثناء عملية فحص اعتيادية.

وأمر وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، بعقد لقاء مع الشركة المتعاقدة للحصول على ضمانات حول مستقبل «هذا العمل».

إلى ذلك، قال مصدر في البحرية البريطانية إن الوزير غاضب من عمل الشركة بابكوك Babcock، التي تعد أكبر المتعاقدين الدفاعيين في بريطانيا، خاصة أنها لم تعترف بما حدث.

أضاف المصدر أن ما حدث «فضيحة»، مؤكداً «أن المعايير النووية لا يمكن المساس بها أبداً».