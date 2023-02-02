انت الان تتابع خبر بعد مقطع فيديو.. لجنة تحقيقية بموضوع زوجة متهم بقضايا فساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رسول في بيان، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فديو يظهر فيه (سيدة بحوزتها أموال ومصوغات ذهبية، تعود الى زوجها المتهم بقضايا فساد مالي)".

وأضاف "اطلع القائد العام للقوات المسلحة على مضمون هذا الموضوع ، ووجه سيادته بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابساته ومحاسبة المقصرين الذين قاموا بتصوير هذه السيدة بطريقة غير قانونية مخالفة للضوابط، على أن تقوم هذه اللجنة بتقديم تقريرها عن هذا الموضوع خلال 72 ساعة".