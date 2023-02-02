شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يستقر على أولي صفقاته الصيفية.. صفقة مفاجئة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي أرسنال يسعي للتعاقد مع مهاجم جديد فى نهاية الموسم الجاري، حيث أكدت بعض المصادرة الواردة داخل مسئولي الجانرز، عن إستقرار الجهاز الفني الكبير للتعاقد مع المهاجم البرتغالي الشاب رفائييل لياو.

وأفادت التقارير أن المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا يرغب فى ضم المهاجم البرتغالي بصورة كبيرة خلال المريكاتو القادم، خاصة أن اللاعب أكد فى لقاء صحفي سابق متابعته للدوري الإنجليزي وإعجابه الكبير بفريق المدفعجية.

بجانب أن عقد اللاعب سينتهي فى صيف 2024،فى الوقت الذي لم يتوصل فيه اللاعب لإتفاق نهائي مع مسئولي ميلان حول تجديد تعاقده، مما يمهد الطريق بصورة اكبر لمسئولي الجانرز لإجراء هذا التعاقد.



موقف ميلان من رحيل لياو

وفى سياق متصل، يرفض مسئولي ميلان فكرة التفريط فى لياو بنهاية الموسم الجاري، فى الوقت الذي يبذل فيه الفريق محاولات مكثفة للحفاظ على اللاعب ومنع رحيله عن الروسونيري فى المرحلة القادمة.

يأتي ذلك بعدما وافق مسئولي ميلان على طلبات اللاعب المادية المتعلقة بحصوله على 7 مليون يورو فى الموسم الواحد، بجانب سداد غرامته الموقعة عليه من قبل سبورتينج لشبونة والذي تتخطي حاجز ال 20 مليون يورو، فى إنتظار قرار اللاعب النهائي من الرحيل.