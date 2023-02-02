الكرملين: وصول أي صواريخ أميركية أطول مدى لأوكرانيا سيفاقم الصراع

الحرب في أوكرانيا (أ ف ب).

قال الكرملين اليوم الأربعاء إن الصواريخ الأطول مدى التي قيل إنها ضمن حزمة مقبلة من المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا «ستفاقم» الصراع لكنها لن تغير مجراه.

وأضاف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه أي خطط لعقد محادثات مع نظيره الأميركي جو بايدن.

ومن المتوقع أن تشمل حزمة المساعدات العسكرية الأميركية التي تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار صواريخ أطول مدى للمرة الأولى وفقاً لما ذكره مسؤولان أميركيان مطلعان لـ«رويترز» أمس الثلاثاء.

