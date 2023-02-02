01 فبراير , 2023
الحرب في أوكرانيا (أ ف ب).
قال الكرملين اليوم الأربعاء إن الصواريخ الأطول مدى التي قيل إنها ضمن حزمة مقبلة من المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا «ستفاقم» الصراع لكنها لن تغير مجراه.
وأضاف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه أي خطط لعقد محادثات مع نظيره الأميركي جو بايدن.
ومن المتوقع أن تشمل حزمة المساعدات العسكرية الأميركية التي تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار صواريخ أطول مدى للمرة الأولى وفقاً لما ذكره مسؤولان أميركيان مطلعان لـ«رويترز» أمس الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: وصول أي صواريخ أميركية أطول مدى لأوكرانيا سيفاقم الصراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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