انت الان تتابع خبر التعليم العالي: أكثر من مئة جامعة وكلية عراقية في تصنيف عالمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت دائرة العلاقات والإعلام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تنافست (11993) مؤسسة جامعية حول العالم على وفق المؤشرات التي تقيس الحضور الافتراضي للجامعات عن طريق مواقعها وتأشير نسبة الوضوح (50%) والشفافية (10%) وقوة وتميز البحوث (40%) وقد جاءت جامعة بغداد بالتسلسل (1561) ثم تلتها جامعات ديالى والمستنصرية والموصل وبابل والبصرة والقادسية والكوفة والتكنولوجية والأنبار والفرات الأوسط التقنية والجامعات والكليات العراقية الأخرى التي أشرها الموقع الرسمي للتصنيف التابع للمركز الأعلى للبحث العلمي في اسبانيا".وأضافت: "جدير بالذكر أن الجامعات والكليات العراقية تسجل تنافسها المتصاعد في التصنيفات العالمية التي منها تصنيف شنغهاي(Global Ranking of Academic Subjects) الذي ظهرت فيه جامعة بغداد ضمن تخصص الهندسة الكيماوية وتصنيف(The Times) الذي تتواجد فيه ثماني جامعات وتصنيف (QS) الذي تتواجد فيه خمس جامعات وتصنيف(Scimago) الذي تتواجد فيه اثنتان وعشرون مؤسسة وتصنيف (Greenmetric) الذي دخلت فيه ثلاث وسبعون جامعة وكلية عراقية وتصنيف URA الذي تتواجد فيه أربع جامعات عراقية ويضاف لها تصنيف(Webometrics) الذي سجل حضور وتنافس أكثر من مئة جامعة وكلية عراقية".