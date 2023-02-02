شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يسلم شهادات إتمام دورة تدريبية للإذاعيين الأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلمت الدكتورة منى الحديدى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المتدربين الأفارقة شهادات إتمام الدورة التدريبية، ورحبت بالزميلات والزملاء الإذاعيين من الدول الأفريقية الشقيقة، مؤكدة أنهم فى بلدهم الثانية مصر.

وأشارت إلى أن تنظيم مثل هذه الدورات يؤكد حرص مصر على التعاون والتكامل مع جميع دول القارة السمراء، كما أنها تساعد على التواصل المباشر بين أبناء القارة وأن يعودوا سالمين إلى بلادهم لنقل الخبرات التى اكتسبوها.

ووجه المشاركون، الشكر للمجلس الأعلى لتنظيم مثل هذه الدورات، مشيدين بالخبرات التي اكتسبوها والتي ستعمل على إيجاد الأفضل لشعوب القارة السمراء، مضيفين أن الدورة ساهمت في التعرف على مصر مهد الحضارة عن قرب من خلال الزيارات السياحية التي قاموا بها.