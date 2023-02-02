مستوطن يهودي يقتحم كنيسة "حبس المسيح" في القدس المحتلة ويحطم بعض محتوياتها



أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن مستوطنا إسرائيليا اقتحم اليوم الخميس، كنيسة "حبس المسيح" في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وبدأ بتحطيم بعض محتوياتها.



وقالت محافظة القدس، في بيان صحفي مقتضب، إن مستوطنا اقتحم مبنى الكنيسة الواقع مقابل المدرسة العمرية، وقام بتكسير وتحطيم بعض محتوياتها، وحاول إشعال النار فيها. مضيفة أن الحارس الموجود في المكان تصدى للمستوطن.





أماكن عبادة مسيحية في القدس المحتلة تعرضت لـ4 اعتداءات من قبل متطرفين يهود منذ بداية العام الجاري (الفرنسية)

وأدان مدير مركز القدس للعلاقات الكنسية يوسف ظاهر، الاعتداء على الكنيسة، مشيرا إلى تزايد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المقدسات المسيحية في البلدة القديمة من القدس، مطالبا "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، تجاه هذه الجرائم".



من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت سائحًا أميركيًّا اعتدى على كنيسة "حبس المسيح" بالقدس المحتلة.



وأضافت -في بيان- أن السائح اقتيد إلى أحد مراكز الشرطة للتحقيق معه.



بينما أفادت مصادر في الكنيسة التابعة لبطريركية اللاتين للجزيرة، بأن مستوطنا يرتدي القلنسوة اليهودية اقتحم الكنيسة، وبدأ بتحطيم محتوياتها، وبينها تمثال للسيد المسيح عليه السلام، قبل أن يتمكن الحراس من احتجازه وتسليمه للشرطة.





محافظة القدس قالت إن الحارس الموجود في المكان تصدى للمستوطن (الفرنسية)

يذكر أن هذا هو الاعتداء الرابع، الذي تتعرض له أماكن عبادة مسيحية في القدس من قبل متطرفين يهود، منذ بداية العام الجاري، حيث تعرضت مقبرة الكنيسة الأسقفية لاعتداء وتكسير للصلبان، كما تعرضت البطريركية الأرمنية في وقت سابق إلى محاولة لاقتحامها، وخُطت عبارات عنصرية على جدرانها.



وفي السياق، اعتدى مستوطن إسرائيلي آخر اليوم الخميس، على طفل من بلدة حوارة جنوب نابلس، برش غاز الفلفل على وجهه.



وقالت "وفا" إن مستوطنا أوقف مركبة مواطن فلسطيني على الشارع الرئيس في البلدة، ورش عبر نافذتها غاز الفلفل على وجه الطفل فيصل المختار (14 عاما) أثناء وجوده في المكان، ما أدى إلى إصابته بحروق.



وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان سابق، أن عدد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي بلغ 150 اعتداء، تخللتها محاولة إنشاء 6 بؤر استيطانية جديدة في مناطق متفرقة، مبينة أن اعتداءات المستوطنين تركزت في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.



المصدر: الصحافة الفلسطينية