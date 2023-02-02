شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا يرغب في التعاقد مع نجم تشيلسي وضمه لآرسنال في الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق آرسنال الإنجليزي محاولاته من أجل التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة خاصة بعد أن تم إغلاق سوق الميركاتو الشتوي خلال الأيام الماضية.

وأفادت بعض الصحف الإنجليزية أن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال يرغب في التعاقد مع أحد نحوم تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفيفة المقبلة.

أرتيتا يراقب نجم تشيلسي

وأكد تقرير صحفي بريطاني أن آرسنال يراقب عن قرب نجم فريق تشيلسي المعار إلى باير ليفركوزن كالوم هودسون أودوي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية، فإن مدرب فريق آرسنال ميكيل أرتيتا معجب باللاعب، ويريد التوقيع معه في أقرب وقت مما سيدفع إدارة الجانرز التدخل من أجل إتمام الصفقة.

يذكر أن أودوي قد أنضم مؤخرًا لصفوف باير ليفركوزن في الصيف الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

أرقام أودوي مع تشيلسي

واستطاع أودوي المشاركة مع تشيلسي 126 مباراة وسجل 16 هدفًا وصنع 22، بينما لعب مع ليفركوزن 17 مباراة وسجل هدف وصنع آخر.