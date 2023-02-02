شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة..عملاق إنجليزي حاول التعاقد مع أمرابط ورد صادم من فيورنتينا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية عالمية مفاجأة من العيار الثقيل حول دخول سفيان أمرابط نجم المنتخب المغربي ولاعب فريق فيورنتينا الإيطالي ضمن حسابات أحد الفرق الإنجليزية في الساعات الاخيرة الماضية قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

وكان قد أبدى فريق برشلونة الإسباني اهتمامه بالتعاقد مع سفيان أمرابط وفقا للصحف الإسبانية، إلا أن الصفقة لم تتم في اللحظات الأخيرة على الرغم من محاولات الفريق الكتالوني للتعاقد مع اللاعب في الشتاء.

تشيلسي حاول ضم أمرابط في اللحظات الأخيرة

ووفقا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن فريق تشيلسي قد حاول ضم أمرابط في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي مثل برشلونة.

وأفادت الصحيفة أن تود بويلي مالك البلوز، قد أجرى اتصالا هاتفيا مع فيورنتينا لضم أمرابط على سبيل الإعارة مع وضع بند للشراء مثل عرض برشلونة.

رد فيورينتينا على عرض أمرابط

وأكملت الصحيفة أنه تم إبلاغ إدارة تشيلسي بأن هذا السلوك غير مقبول في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، لتنتهي المكالمة مباشرة ويتم غلق باب انتقال اللاعب للدوري الإنجليزي.