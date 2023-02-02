شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة التنسيقية "ابني أديبا" تنظم زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم فريق مبادرة ابني أديبا زيارة خاصة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 54.

وشملت الزيارة تجول الأطفال في قاعات المعرض بالإضافة لجناح الطفل الذي شمل العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية، والعديد من العروض الممتعة والتي تساعد على رفع وعي وتنمية شخصيات الأطفال.

واستقبل وفد التنسيقية الدكتور أحمد بهي الدين مدير المعرض وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين وأكدوا على إعجابهم بفكرة المبادرة وما حققته من نجاح كما أشادوا أيضًا بكافة الجهود التي تستهدف التنمية الثقافية للنشء.

ضم وفد التنسيقية، النائبة سها سعيد أمين سر التنسيقية، والنائب نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، كما ضم فريق المبادرة النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب، ومسؤول المبادرة، وسامي الزيات، وشيماء الأشقر أعضاء التنسيقية من منسقي المبادرة.