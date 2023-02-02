شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تعليم الشيوخ" يطالب بإنشاء وحدات علاجية بجميع المدارس لمواجهة الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد من التوصيات الهامة تضمنها طلب المناقشة العامة المقدم من النائب نبيل دعبس وعشرين عضـوًا، والذى أحاله رئيس مجلس الشيوح إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بشأن استعادة المدرسـة المصرية ريادتهـا التعليميـة فـى إطـار رؤية الجمهوريـة الجديدة، وفى مقدمتها ما يتعلق التعاون بين أولياء الأمور وإدارة المدرسة.

وفى هذا الصدد نستعرض أبرز التوصيات المقدمة من النائب محمد نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم فى طلب المناقشة المقدم منه:

1- التعاون بين أولياء الأمور وإدارة المدرسة والمشاركة فى صنع القرار وتقرير النمو الاجتماعى والانفعالى للطلاب وأن تكون المدرسة فى ظل بيئة تعليمية فريدة ثرية بالتكنولوجيا، مما يشجع الطلاب ويحمسهم للتعلم فى إطار مناخ تربوی تعاونی.

2- مساهمة المعلمين وأولياء الأمور الفعالة فى صياغة السياسات والبرامج ذات التأثير فى المدرسة وعلى الطلاب فى حدود المعايير الأكاديمية القومية المحددة لتكافؤ الفرص التعليمية للطلاب للحصول على تعليم متميز.

3- تمكين الآباء وأولياء الأمور من اكتساب حقهم فى اختيار نوعية الدراسة والمدرسة التى يفضلونها لأبنائهم دون التقيد بالمعيار الجغرافى مما يعزز التنافس بين المدارس وجذب الطلاب لتقديم تعليم جيد لهم.

4- تمكين المدرسة من الإدارة الذاتية وتصريف شئونها المتعلقة بالميزانية والإدارة وتعيين العاملين بمشاركة أولياء الأمور ومجلس الإدارة لتفعيل قدرة المدرسة على تحقيق أهدافها.

5- الاهتمام بتحسين لغة الحوار بين المسئولين والشعب وتطويرها للنهوض بالتعليم الحديثة العام ومؤسساته.

6- ضرورة أن تقوم المدرسة بإنشاء وحدة علاجية للطلبة لمواجهة أى مشاكل طارئة.

7- يتم تصميم الزى المدرسى الخاص بكل مدرسة مما يضفى السعادة والراحة على التلميذ بارتداء هذه الملابس أثناء ذهابه للمدرسة ويجعله يتسم بالتناسق ويتم وضع رمز المدرسة عليه ليكون مميزًا.

8- أن يكون مقصف المدرسة على مستوى مناسب للطلبة وأسعاره فى متناول الطالب حسب ظروف ووضع كل مدرسة.

9- القيام بأعمال تنافسية بين طلاب الفصول من الناحية العلمية والناحية الثقافية والناحية الرياضية على أن يتم منح جوائز وشهادات تقديرية للطلبة من أجل التشجيع والتحفيز على التقدم دومًا.

10- المساهمة فى التطعيم ضد الأمراض والأوبئة للطلبة مع وكذلك المعامل وو ضرورة عمل صيانة بصفة مستمرة للفصول المدرجات الاهتمام بالنظافة والتهوية ودورات المياه بصفة خاصة، وتعيين عمالة مسئولة عن نظافة دورات المياه وجميع أرجاء المدرسة والتفتيش عليها بصفة مستمرة.