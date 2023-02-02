انت الان تتابع خبر بلاسخارت: حكومة العراق اتخذت خطوات عديدة في مكافحة الفساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت بلاسخارت خلال احاطتها أمام مجلس الأمن الدولي: "أي حكومة تحتاج إلى الدعم السياسي لتحقيق تطلعات الشعب، مؤكدة ان "الحكومة اتخذت خطوات عديدة في مكافحة الفساد".

وأضافت: "التغيير الحقيقي يستوجب إصلاحات اقتصادية وسياسية في العراق"، مبينة ان "حكومة السوداني تبذل المزيد من الجهود من أجل استعادة الأموال المهربة".



وأشارت بلاسخارت الى انه "شخصنا تقدما ملحوظاً لعمل الحكومة الحالية في مجال مكافحة الفساد"، لافتة الى انه "نتطلع للإسراع في إقرار موازنة 2023".

ونوهت الى ان "بغداد وأربيل يواصلان حواراتهما من أجل الوصول إلى اتفاق مستدام"، مبينة ان "تشجيع الخطاب العام يمكّن المؤسسات من الازدهار والتكيّف".