انت الان تتابع خبر بسبب دعمها لأوكرانيا.. زيلينسكي يتهم روسيا بتحشيد قواتها للأنتقام من اوروبا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في كييف مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنّ "روسيا تحشد قواتها، ونعلم جمعيا ذلك، للأنتقام ليس فقط من أوكرانيا بل أيضا من أوروبا الحرة".

وفي الأيام الأخيرة كثّف الجيش الروسي هجماته شرقي أوكرانيا وجنوبها، معلنا تحقيق مكاسب حول مدينة باخموت التي تتعرض للقصف والقريبة من فوغليدار.



وبحسب زيلينسكي فإنّ "حلم أوروبا سلمية لا يمكن تحقيقه إلا مع أوكرانيا وفقط من خلال هزم روسيا وعدوانها".

وعُقد المؤتمر الصحفي المشترك بين زيلينسكي وفون دير لاين قبل اجتماع عمل بين فريقيهما سيشارك فيه خصوصاً 14 مفوضا ووزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل وزيلينسكي.

والجمعة، تعقد قمة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في كييف تضم فون دير لاين وزيلينسكي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بعد أشهر من حصول أوكرانيا على وضع المرشح الرسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس الأوكراني، إنّ قمة الجمعة "مرحلة منطقية وهامة لدمج" أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

وقد تستغرق عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سنوات، لان المعايير التي وضعتها بروكسل صارمة خصوصا ضد الفساد المستشري في البلاد.

