انت الان تتابع خبر الحلبوسي ووزير الخارجية السعودي يبحثان التنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان ورد لـ السومريةن نيوز، أن الاخير"استقبل وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود والوفد المرافق له.

واضاف اليبان ان "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز سبل التعاون في مجال الاقتصاد والاستثمار، والتنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية".



وأكد الحلبوسي على "أهمية تفعيل مجلس التنسيق العراقي السعودي واللجان المشتركة بين البلدين"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب يدعم الحكومة العراقية واتفاق التعاون الثنائي من خلال تذليل جميع العقبات التشريعية التي تسهم في تحقيق نتائج ملموسة لصالح الشعبين الشقيقين".

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي، أن "قيادة بلاده تدعم تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في جميع المجالات، ومنها مجال الاستثمار؛ من أجل بناء اقتصاد مستدام، وأن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تحقيق التعاون والتكامل مع العراق الذي يعتبر مصدراً لاستقرار المنطقة".