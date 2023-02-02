انت الان تتابع خبر ايهما اخطر اصابة مبابي ام راموس؟.. غالتيه يوضح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال غاليتييه لصحيفة "ليكيب"، في تعليق له على إصابة اللاعبين: "ظروف كيليان مبابي وسيرجيو راموس مقلقة، حيث خرجا مصابين".

واضاف انه "لقد تلقى مبابي ضربة في الركبة، خلف الفخذ، وسنرى وضع هذه الإصابة ومدى غيابه، أما إصابة سيرجيو راموس فلا تبدو خطيرة".



واشارت صحيفة الى إن "الفحوصات التي أجريت صباح اليوم، أكدت الانطباعات في اليوم السابق بشأن إصابة كيليان مبابي.

وغادر مبابي مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدقيقة 21؛ بسبب آلام شديدة في الركبة والفخذ الأيسر بعد صدمة مع ليو ليروي، وأصيب المهاجم الباريسي بإصابة في العضلات.

وأفادت الصحيفة بأن مبابي سيعيد إجراء الاختبارات في الأيام المقبلة، وأوضحت أنه عادة ما يحتاج هذا النوع من الإصابات ثلاثة أسابيع للتعافي.

وعلى الأغلب سيغيب مبابي عن مواجهة النادي الألماني على ملعب بارك دي برانس

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن مبابي سجل 25 هدفا وصنع 6 في 26 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان.

وغادر مبابي الملعب وهو يعرج ويمسك بالعضلات الخلفية لفخذه الأيسر، لكن باريس سان جيرمان تفوق في الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهداف عبر فابيان رويز وليونيل ميسي ووارين زائير-إيمري ليصبح رصيد حامل اللقب 51 نقطة من 21 مباراة.

وعزز باريس سان جيرمان صدارته للدوري بفارق خمس نقاط عن أولمبيك مارسيليا الذي تغلب على نانت 2/0 ليتقدم للمركز الثاني بدلا من لانس الذي خسر بهدف نظيف على ملعبه أمام نيس.