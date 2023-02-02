العراق والسعودية يؤكدان على تفعيل مجلس التنسيق المشترك بين البلدين

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الاخير"استقبل وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان والوفد المرافق له".

واضاف البيان، ان "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوطيد التعاون المتبادل في المجالات المختلفة، والتنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية. كما شهد اللقاء التأكيد على تفعيل مجلس التنسيق العراقي السعودي واللجان المشتركة بين البلدين".



وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، وأهمية أن تنعكس وبشكل ملموس على واقع البلدين، بأطر تعاون على مختلف المستويات والصعد".

من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي "تطلّع بلاده لفتح آفاق أوسع من التعاون مع العراق، في مجالات عدّة، بما يحقق التكامل الاقتصادي بين البلدين، ويعزز من مصالح شعبيهما".