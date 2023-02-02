انت الان تتابع خبر الغرب يزعم ارسال طائرات حربية الى اوكرانيا.. ما الذي يعطله؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولم يرفض الغرب بشكل نهائي إرسال الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا لكنه يريد فقط التركيز أولا على إرسال الأسلحة إلى كييف من أجل هجوم يلوح في الأفق.

هذا هو الشعور الذي ظهر في أعقاب "كلا" الصريحة التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن ورددها القادة بدرجات مختلفة في ألمانيا والمملكة المتحدة على سؤال ما إذا كان سيرسل إلى أوكرانيا المقاتلات التي تطلبها، بحسب مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.



وفي حين ظل المسؤولون واضحين نسبيا بشأن إرسال الطائرات ليس وشيكا، تشير النقاشات الخاصة إلى أن الأمر قد يكون في الواقع مسألة وقت.

وتجرى نفس المحادثات في أوروبا. وألمحت دول مثل بولندا، وهولندا، وفرنسا، إلى انفتاح على الفكرة، لكن يشدد المسؤولون على أن "هناك عملا كبيرا لإنجازه يتمثل في إرسال الأسلحة التي تحطم المحظورات التي وعدوا بها خلال الأسابيع الأخيرة".

وقال دبلوماسي كبير من أوروبا الشرقية إن "المسألة قد تكون من على المنظور طويل الأمد"، موضحا: "نحتاج تسليم ما تم الالتزام به في يناير/كانون الثاني في أسرع وقت ممكن، والوقت هو جوهر المسألة".

وقال نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه ميلنيك: "لازال كثير من الناس لا يفهمون أن الحرب لم تنته بعد، ويبدو أن بوتين لديه شهية أكثر من أي وقت مضى، بدون دعم جوي لا يمكنهم خوض حرب حديثة."

ويرجع احتمال إرسال مقاتلات إلى أوكرانيا إلى الأيام الأولى للحرب، وفي الأسابيع التي أرسلت فيها روسيا القوات عبر الحدود، ادعت الحكومة البولندية أنها مستعدة لنقل طائرات مقاتلة من الحقبة السوفيتية إلى الولايات المتحدة حتى يمكن أن تذهب بعد ذلك إلى الطيارين الأوكرانيين.