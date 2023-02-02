«المملكة العربية السعودية» .. أمر ملكي عاجل بشأن رئيس البنك المركزي

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، أمرا ملكيا، اليوم، يقضي بإعفاء الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية واس.

وبحسب الأمر الملكي تم تعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري محافظا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.

وأعلن البنك المركزي السعودي، أمس، رفع اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس الريبو العكسي بـ 25 نقطة أساس.

وذكر البيان الصادر من البنك ​أنه في ظلّ التطورات النقدية في الأسواق العالمية، وآخذًا بالاعتبار أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المئة، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المئة.

وفي وقت سابق، أقر البنك المركزي السعودي، نظامًا جديدًا للبنوك بالمملكة، وذلك سعيًا منه لمواكبة تطورات القطاع البنكي، ومتابعة التطورات التشريعية المُقارنة لعدد من الدول الأخرى، وينص ذلك القرار على إنشاء البنك المركزي صندوقًا لحماية المودعين، وللمساهمة في الاستقرار المالي من خلال قيام الصندوق بالتشغيل الفعال لنظم وبرامج حماية أموال وودائع المودعين.