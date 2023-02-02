شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد ينهي أولى صفقاته الصيفية.. صفقة مدوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد استقر على التعاقد مع مهاجم جديد فى للمريكاتو الحالي، بخلاف التعاقد مع فيجورست فى الإنتقالات الشتوية الحالي، والذي انتقل من صفوف بشتيكاش إلى الشياطين الحمر مطلع يناير الماضي.

وأفادت التقارير أن تين هاج يرغب فى التعاقد مع دوشان فلاهوفيتش، مهاجم يوفينتوس الإيطالي، خاصة بعد موقف النجم الصربي الأخير مع إدارة الفريق الإيطالي، وإعلانه عن رغبته بشكل صريح فى الرحيل عن السيدة العجوز فى نهاية الموسم الجاري.

حيث يسعي مسئولي اليونايتد لإستغلال الأزمة المالية الطاحنة التى يمر بها الفريق الإيطالي، من أجل حسم التعاقد مع اللاعب الصربي مبكرًا، حيث من المتوقع أن يكون مسئولي السيدة العجوز منفتحون أمام عملية بيع اللاعب.



موقف فلاهوفيتش من الإنضمام لليونايتد

ومن جانبه، لا يمانع النجم الصربي دوشان فلاهوفيتش فكرة إنتقاله إلى اليونايتد خلال المرحلة القادمة، لا سيما أن فرصة تواجده فى الدوري الإنجليزي ستساعده كثيرًا فى مسيرته، خاصة أنه يمتلك 23 عاما فقط وقابل للتطور بشكل كبير.



أسباب تفضيل اليونايتد فلاهوفيتش

ويعد أحد أهم الأسباب التى تجعل اليونايتد يفضل التعاقد مع فلاهوفيتش عن غيره من اللاعبين، إتسامه بالقوة البدنية الكبيرة بجانب قدرته البدنية العالية، مما سيسهل من عملية إنسجامه فى البيرميرليج، والذي يمتاز بالقوة والسرعة الكبيرة.