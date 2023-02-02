شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بمشاركة دولية بارزة.. مهرجان الأخوة الإنسانية ينطلق السبت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ينطلق، السبت، مهرجان الأخوة الإنسانية الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش الإماراتية.

يأتي ذلك تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الإماراتي، بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين بمشاركة دولية بارزة.

بمشاركة دولية بارزة.. مهرجان الأخوة الإنسانية ينطلق السبت

يركز المهرجان الذي يستمر 4 أيام، هذا العام على تعزيز الجهود الدولية من أجل الإنسانية في كل مكان، كما يحمل المهرجان رسائل واضحة إلى المجتمع الدولي والمحلي تركز على تعزيز الجهود الدولية لتعزيز قيم التسامح والاخوة الإنسانية.

يلقى المهرجان الضوء على جهود الإمارات لتعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية محليا وعالميا، بالتعاون مع كافة الأشقاء والأصدقاء حول العالم.

ويضم المهرجان القمة العالمية للتسامح والأخوة الإنسانية التي تنطلق تحت شعار "مُتحدون بإنسانيتنا المشتركة"، إضافة إلى احتضان المهرجان لبطولة التسامح الدولية للشطرنج، والبطولة الآسيوية للشطرنج للسيدات، إضافة إلى الأنشطة الجماهيرية التي تنطلق في المدارس والجامعات، وكافة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، والمجالس التنفيذية بإمارات الدولة.

وأكدت وزارة التسامح والتعايش الإماراتية، أن المهرجان يأتي اتساقا مع احتفال الإمارات باليوم العالمي للأخوة الإنسانية والتي تجع كل إماراتي يشعر بالفخر والاعتزاز لأن إقرار الأمم المتحدة ليوم عالمي للأخوة الإنسانية ما هي إلا ثمار الجهود المخلصة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الذي عمل على مدى سنوات لكي يجتمع العالم على مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف بأبوظبي في الرابع من فبراير عام 2019، لتكون بداية لعمل عالمي كبير من أجل الإنسان في كل مكان.

وثمنت الوزارة الجهود المخلصة التي يبذلها مجلس حكماء المسلمين من أجل التحضير الجيد للقمة العالمية للتسامح والأخوة الإنسانية والتي تعد أهم أنشطة المهرجان الدولية، كشريك رئيسي للوزارة، وهو ما يدل على عمق اهتمامه بقضايا الأخوة الإنسانية وأهمية أن تتحول إلى ثقافة عامة بين شعوب العالم.

ودعت وسائل الإعلام ومختلف فئات المجتمع إلى متابعة أنشطة المهرجان، والإسهام في وصول رسالته إلى الجميع محليا وعالميا، مؤكدة أن الهدف الرئيسي هو وصول رسالة المهرجان إلى مختلف فئات المجتمع ومختلف الجهات في القطاع الحكومي والخاص، لنشر مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية.

وأكدت أن الوزارة تهتم كثيرا بأن تصل ثقافة الأخوة الإنسانية للجميع، ولذا سيتم توزيع مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة شيخ الأزهر وقداسة البابا فرنسيس بأبوظبي برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بلغات مختلفة على طلاب المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، كما سيتم إضاءة المباني الأيقونية بمبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، إضافة إلى أنشطة جماهيرية بالتعاون مع مختلف إمارات الدولة.

كما يطلق مهرجان الأخوة الإنسانية النسخة الأولى من مبادرة ألعاب التسامح تحت عنوان "البطولة الأسيوية للشطرنج النسائي"، وهي مبادرة منبثقة عن المفوضية الدولية للتسامح في الألعاب الإلكترونية، برئاسة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الإماراتي، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي للشطرنج والاتحاد الدولي للشطرنج، وتستمر على مدار يومين في أبوظبي، بمشاركة 100 لاعبة من بطلات اللعبة حول العالم، يتنافسن في مسابقة احترافية على المراكز الثلاثة الأولى، ويتضمن برنامج ألعاب التسامح ثلاثة أجزاء، هي دورة تدريبية مكثفة بطولة خاصة للأطفال، إضافة إلى دورات متخصصة تقدمها لاعبات الشطرنج الحائزات على بطولات عالمية، ثم الفعالية الرئيسية وهي مسابقة الشطرنج السريع “Blitz” تشارك فيها 100 متسابقة، ويديرها حُكام دوليين.

وسيتم خلال المهرجان إزاحة الستار عن "جدارية الأديان" التي ترصد تاريخ الإمارات ودورها الداعم لحرية الاعتقاد والتسامح والأخوة الإنسانية، وذلك بمقر انعقاد القمة العالمية للتسامح والأخوة الإنسانية، والتي تعد إسهاما مقدرا من دائرة تنمية المجتمع بأبو ظبي في أنشطة المهرجان.

كما سيتم تنظيم مسابقات متنوعة في التسامح والأخوة الإنسانية “المدارس والجامعات”، وتوزيع الوثيقة على الطلبة والمؤسسات الحكومية، ودروس صفية تخصص لشرع أهمية وثيقة الأخوة الإنسانية، إضافة إلى أنشطة لا صفية تُنظم من خلال أندية التسامح في المدارس والجامعات.

أما فيما يتعلق بالمؤسسات الحكومية “محلي واتحادي” تنظم "لجان الحكومة حاضنة للتسامح" أنشطة متنوعة بمختلف المؤسسات، إضافة إلى التعاون مع المجالس التنفيذية في كل إمارة للمشاركة في المهرجان من خلال إنارة المعالم العمرانية، والتوعية المجتمعية ونشر مبادئ الوثيقة عبر الشاشات ومختلف منصات الجمهور المتاحة، كما تشارك سفارات وقنصليات الدولة عبر العالم في المهرجان، من خلال تزويدهم بمحتوى إعلامي لوثيقة الأخوة الإنسانية، إضافة إلى دور بارز لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، كما تشارك اتحادات الرياضات المختلفة بأنشطة مختلفة في فعاليات المهرجان.