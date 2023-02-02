النائبة رشا أبو شقرة تتقدم بطلب إحاطة للحد من ظاهرة الكلاب الضالة بالشوارع

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن الحد من ظاهرة الكلاب الضالة بالشوارع.

وقالت النائبة رشا أبو شقرة، أن زيادة أعداد الكلاب الضالة الموجودة بالشوارع تمثل مشكلة كبيرة حيث أن عددهم فى تزايد، موضحة أن أعدادهم بلغت حوالى 12 مليون كلب ضال، وتتسبب فى ذعر المواطنين وتتسبب أيضًا فى إصابتهم فى حالات كثيرة انتشرت فى الفترة الأخيرة.

ولفتت إلى أنها قد تتسبب فى نقل الأمراض للإنسان مثل مرض البروسيلا، إلى جانب أن إنتشارها يعطى ظهر غير حضارى وغير لائق بمصر كدولة سياحية.

وأقترحت النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعمل حملات لتطعيم الكلاب الضالة وإقامة مستعمرات لهم، أو تصديرهم للدول التى تعتمد على الكلاب فى أغراض مختلفة وذلك من أجل الحفاظ على حقوق الانسان والحيوان معًا.