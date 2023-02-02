شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات انتقال محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية حول اقتراب النجم المصري محمد صلاح، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، من الرحيل عن صفوف الريدز بالفترة المقبلة.

ليفربول يحدد سعر بيع صلاح

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، على أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي قد وافقت على رحيل محمد صلاح بنهاية الموسم الجاري.

وأكدت الصحيفة، على أن هناك إهتمام كبير من جانب إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل الحصول على خدمات محمد صلاح بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت التقارير الإيطالية، على أن إدارة نادي ليفربول، حددت مبلغ 80 مليون يورو، من أجل الإستغناء عن الفرعون المصري بنهاية الموسم الحالي

أرقام صلاح مع ليفربول

ويرتبط محمد صلاح، بعقد مع العملاق الإنجليزي، حتى يونيو 2025، حيث انضم إلى صفوف الفريق الأول، في صيف 2017، مسجلًا 173 هدفًا وصانعًا 70 أسيست، خلال 284 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات.