شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع محمد صلاح وليفربول يحدد سعر البيع والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن حقيقة عرض باريس سان جيرمان الفرنسي للاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح من أجل التعاقد معه.

باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع محمد صلاح



وأكدت التقارير أن مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مهتم بالتعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأشارت التقارير الصحفية أن مجلس إدارة نادي ليفربول الإنجليزي حددت مبلغ مالي من أجل بيع لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد صلاح.

ويريد مجلس إدارة نادي ليفربول الإنجليزي مبلغ مالي قدره 80 مليون يورو من أجل الإسغناء عن خدمات لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد صلاح.

موعد مباراة ليفربول القادمة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي لخوض مباراة أمام نظيره نادي وولفرهامبتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ونادي وولفرهامبتون يوم السبت الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي المركز التاسع برصيد 29 نقطة في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.