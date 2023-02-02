نتنياهو: سأفكر في التوسط بين روسيا وأوكرانيا إذا طُلب مني ذلك

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إنه مستعد للنظر في التوسط بين روسيا وأوكرانيا إذا طلب منه البلدان المتحاربان والولايات المتحدة ذلك.

وقال نتنياهو في مقابلة مع «سي.إن.إن» «إذا طلبت مني جميع الأطراف المعنية ذلك، سأفكر بالتأكيد، لكنني لا أفرض نفسي». وأضاف أن ذلك يجب أن يكون في «الوقت المناسب والظروف المناسبة».

وقال إنه يجب أن يكون هناك طلب أيضاً من الولايات المتحدة حليف إسرائيل المقرب لأنه «لا يمكن أن يكون هناك طهاة أكثر من اللازم داخل المطبخ».

وقال نتنياهو إنه طُلب منه أن يكون وسيطاً بعد فترة وجيزة من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط من العام الماضي، لكنه رفض لأنه كان زعيم المعارضة الإسرائيلية في ذلك الوقت وليس رئيس الوزراء. وقال «لدي قاعدة: رئيس وزراء واحد في كل فترة».

ولم يقل نتنياهو من الذي طلب منه تأدية هذا الدور لكنه قال إن الطلب كان «غير رسمي».