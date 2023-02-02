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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الخميس، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي "تطورات الأوضاع بالمنطقة".

عبدالله بن زايد يبحث مع أمين عام "التعاون الخليجي" الأوضاع بالمنطقة

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي هنأ خلاله الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة بدء توليه مهام عمله، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تمنياته للبديوي بالتوفيق والنجاح في مهام عمله بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ويلبي تطلعات شعوب دول المجلس إلى التنمية والازدهار والرخاء.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي "بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات الإقليمية والدولية".

زبدأ الكويتي جاسم محمد البديوي، مهامه رسميًا أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي، مطلع فبراير/شباط الجاري، خلفا لمواطنه الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الذي شغل هذا المنصب لمدة 3 أعوام.