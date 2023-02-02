شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة اقتصاديات صناعة الأسمدة وسوق الكربون أمام لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد الخالق عياد، 6 إجتماعات على مدار الأسبوع القادم، لمناقشة عدد من القضايا الهامة، حيث خصصت اجتماعها الأول يوم الأحد لدراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر.

فيما تستكمل خلال اجتماعها الثانى الأحد، مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائبة نهى زكى وأكثر من عشرين عضوًا بشأن استيضاح نتائج مؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 والمكاسب المحققة، وذلك بحضور ممثلى الحكومة.

وخصصت اللجنة البرلمانية اجتماعتها يوم الاثنين، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت حجاج بعنوان "سوق الكربون - ضريبة الكربون".

وتنظر اللجنة يوم الثلاثاء، اقتراح برغبة مقدم من النائب محمود أبو سديره بشأن الرؤية المستقبلية لصناع الهيدروجين فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى ضوء نتائج مؤتمر المناخ الذى عقد فى شرم الشيخ، وكذا اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد مجدى فريد بشأن " مناهضة العنف والتميز داخل بيئة العمل.

ومنح القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات هامة للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة تشمل:

- السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.

- الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وتوزيع القوىالكهربائية، وتوفيرها، وصيانتها.

- استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

- التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئونالكهرباء.

- الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة فى الخطةالعامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها.

- كل ما يتعلق بشئون البيئة، وتغير المناخ، ومكافحة التلوث، والتنمية المستدامة.

- المحميات الطبيعية والمحافظة عليها

- التشريعات العمالية وشئون العمالة وعلاقاتالعمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية.

- التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولةوالقطاع العام والتنمية الإدارية.

- التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.

- تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهنىوالنقابات والاتحادات.

- الجمعيات التعاونية الحرفية.

- السياسة العامة للدولة فى شأن الطاقة والبيئةوالقوى العاملة.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاصالوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، والبيئة، والقوى العاملة، والتدريب، والتنظيموالإدارة، والتنمية الإدارية، والتأمينات.