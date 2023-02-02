أعلن الجيش الأمريكي عن تمكّن قواته بالتعاون مع حلفاء غربيين منتصف يناير الماضي من حجز مركب محمّل بالأسلحة والذخيرة في خليج عمان يعتقد أنه كان في طريقه إلى ميليشيا الحوثي مرسلاً من إيران.
وأفادت القيادة المركزية للجيش الأمريكي بأن المركب الذي جرى حجزه، كان محملاً بأكثر من 3 آلاف بندقية هجومية و578 ألف طلقة و23 صاروخاً موجهاً مضاداً للدبابات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادرة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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