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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعهدت واشنطن، الأربعاء، بعزل حكومة روسيا في الأمم المتحدة واستمرار دعم أوكرانيا، ومحاسبة النظام الإيراني.

واشنطن تتعهد بعزل حكومة روسيا في الأمم المتحدة واستمرار دعم أوكرانيا ومحاسبة النظام الإيراني

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن "إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على عزل حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأمم المتحدة"، لكنها اعترفت بصعوبة ذلك "كون روسيا تمتلك مقعدا دائما في مجلس الأمن يمنحها حق النقض".



وأضافت غرينفيلد، في مقابلة لـ "بلومبرغ"، إن "الولايات المتحدة ستبحث عن طرق جديدة لمواجهة تأثير مجموعة فاغنر في أوكرانيا وإفريقيا"، مؤكدة أن "ما يقومون به في إفريقيا غير مقبول".

وأعربت غرينفيلد عن إحباطها من أن استخدام روسيا والصين لحق النقض "فيتو" في مجلس الأمن الدولي، مؤكدة أنه "أعاق التوصل إلى حلول للنزاع في أوكرانيا، وساعد بتقدم برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية".

ولفتت إلى أن "العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا وما تسببت فيه من عرقلة لإمدادات الغذاء العالمية كان له "تأثير مدمر على الجوع في إفريقيا وكذلك في الشرق الأوسط".

وفي سياق متصل، أكدت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، في إحاطة بوزارة الخارجية الأمريكية، أن "الحرب الروسية غير المبررة ضد أوكرانيا هجوم على ميثاق الأمم المتحدة".

وحول كوريا الشمالية، شددت غرينفيلد على أن "واشنطن ستواصل العمل على التصدي لاستفزازات كوريا الشمالية.

وحول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، دعت المندوبة الأمريكية، إسرائيل والفلسطينيين إلى تفادي أي أعمال من شأنها تصعيد الأوضاع.

وتابعت: "نعمل مع إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى حل يقود للسلام ويمكنهم من العيش سويًا".

وفي سياق متصل، أكد نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن "حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين".

وتابع برايس: "حريصون على تحسين حياة الفلسطينيين وتوفير الظروف المناسبة لهم، ونؤمن بأنه يتوجب على إسرائيل والفلسطينيين العمل للدفع قدمًا لتحقيق السلام".

وبشأن إيران أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن "واشنطن ستستخدم كل الآليات لمحاسبة النظام الإيراني".

وحول الأزمة الروسية الأوكرانية، تعهد برايس بمواصلة تقديم واشنطن الدعم لأوكرانيا.

وأكد أن "كوريا الجنوبية شريك مهم للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".