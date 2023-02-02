انت الان تتابع خبر "مهارة ماكرة".. بنفيكا يواصل "خداع" كبار أوروبا بسوق الانتقالات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونجح تشيلسي في الفوز بخدمات إنزو فيرنانديز مقابل 121 مليون يورو، ليكون أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي

ورغم أن قيمة فيرنانديز السوقية لا تتجاوز 55 مليون يورو، إلا أن إدارة فريق العاصمة البرتغالية نجحت في بيع اللاعب بأكثر من ضعف الثمن، وهي مهارة بات يتخصص فيها النادي مؤخراً.



وبات مدافع منتخب الأرجنتين هو ثاني أغلى صفقة بيع في تاريخ النادي البرتغالي، بعد بيع البرتغالي جواو فيليكس لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، مقابل 135.5 مليون دولار.

6 صفقات للإنجليز

وبالنظر إلى قائمة أغلى 10 صفقات بيع في تاريخ بنفيكا، سنجد أن هناك 6 منها تم بيعهم لفرق إنجليزية.

وبعيداً عن إنزو فيرنانديز وجواو فيليكس، فإن ثالث أغلى صفقة بيعت في تاريخ بنفيكا كانت الأوروجواياني داروين نونيز الذي انضم إلى ليفربول الإنجليزي في صيف 2022 مقابل 80 مليون يورو، بأكثر 10 ملايين عن قيمته السوقية.

من جانبه اشترى مانشستر سيتي الإنجليزي روبين دياز وإيدرسون من بنفيكا مقابل 71.6 و40 مليون يورو على الترتيب، ليصبحا رابع وخامس أغلى صفقتين في تاريخ بنفيكا.

قيمة دياز لم تكن تتجاوز 35 مليون يورو عند بيعه للسيتي، لكن إدارة بنفيكا نجحت في تحقيق استفادة تساوي ضعف القيمة مثلما فعلت مؤخراً مع إنزو.

فيما يخص إيدرسون الذي بيع بـ40 مليون يورو فإن قيمته في ذلك الحين (2017) لم تتجاوز 22 مليون يورو.

لم يتوقف بيع بنفيكا لنجومه على الستة الكبار في إنجلترا، فالنادي نجح كذلك في تحقيق استفادة مالية من بيع نجومه لأندية الوسط في البريميرليج، حين باع المكسيكي راؤول خيمينيز إلى ولفرهامبتون في 2019.

قيمة انتقال المدافع البرتغالي وقتها إلى الولفز بلغت 38 مليون يورو، أغلى 3 ملايين يورو فقط من قيمته السوقية آنذاك، كسابع أغلى صفقة في تاريخ النادي.

وفي الترتيب التاسع في قائمة أغلى 10 صفقات بيع لبنفيكا يتواجد مانشستر يونايتد الذي اشترى المدافع السويدي فيكتور ليندلوف مقابل 35 مليون يورو في 2017، بزيادة 13 مليون عن قيمته السوقية الحقيقية.

وكما هو الحال في الدوري الإنجليزي، فإن بنفيكا صاحب ثالث أعلى صفقة بيع في تاريخ الدوري الإسباني، حين انتقل جواو فيليكس، المعار حالياً لتشيلسي، إلى الأتلتي وقتها مقابل 127 مليون دولار.

واقعياً كانت قيمة فيليكس وقتها حوالي 70 مليون يورو، وقلت في الوقت الحالي لتصل إلى 55 فقط.