انت الان تتابع خبر الأوبرا تحيي ذكرى رحيل أم كلثوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من اعمال كوكب الشرق التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين منها يا صوت بلدنا لـ محمد الموجي، افرح يا قلبي و هجرتك و على بلد المحبوب و ليلي نهاري و مصر تتحدث عن نفسها لـ رياض السنباطي، عن العشاق و إحنا إحنا وحدنا لـ زكريا أحمد، بعيد عنك و أنساك - موسيقى ألف ليلة وليلة لـ بليغ حمدي، موسيقى إلى سيدي إعداد المايسترو صلاح غباشي.. أداء نهاد فتحي، رحاب عمر، رحاب مطاوع، بسملة كمال، وليد حيدر، صابرين النجيلي.



الجدير بالذكر ان دار الاوبرا اعدت مجموعة من الفعاليات خلال شهر شباط بمناسبة ذكرى رحيل ام كلثوم تأتي بهدف نشر وتقديم التراث الغنائي الضخم لسيدة الغناء العربي ولتعريف الاجيال الجديدة بالتاريخ الفني لعظماء الموسيقى العربية.