انت الان تتابع خبر سيرين عبد النور: لست بحاجة لمن يدافع عني (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي التفاصيل، فقد ردت سيرين على متابعة كتبت تعليقا على مقولة:"قمة الأدب.. تجاهلك لقليل الأدب"، وقالت المتابعة:"تزكرت سيرين عبد النور قد ما بتتجاهل وبتطلب منا نتجاهل".

وردت عليها سيرين بالقول: "وعلى امل تحققولي طلبي وتتجاهلو وما تهتمو وما تدافعو".



لتعود وتكتب لها المتابعة: "نتجاهل عم منجرب..، بس ما ندافع كتير صعبه".

وردت عليها سيرين ايضاً قائلة: "آنيا علناً انا مش بحاجة لمين يدافع عني متلي مثل كل الناس على التواصل الاجتماعي ناس بتدعم وناس بتحارب التركيز لازم يكون على الايجابية بين المحبين ببعضهن غير انو ما فيكي تربي حداً لان كل ما حركشتي بالمجرور بتشمي ريحة بشعة!!! وصلت الفكرة"؟



يشار إلى أن الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور أبدت مؤخرا إعجابها بأحدث أعمال المطربة اللبنانية نانسي عجرم فيديو كليب أغنية "بدي حدا حبو".