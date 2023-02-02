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اعتقال 4 متهمين بتهريب المشتقات النفطية في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز شعبتي المراكز والسيطرات بالمديرية، اعتقلت أربعة متهمين وضبط عجلاتهم المستخدمة لتهريب وتدوير المشتقات النفطية في محافظة بغداد".

وأضافت، أن "المتهمين أودعوا بالتوقيف وحجز العجلات داخل ساحات حجز مراكز شرطة النفط تمهيداً لاستكمال الاجراءات التحقيقية وعرضها على القضاء المختص وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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