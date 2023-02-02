انت الان تتابع خبر اعتقال 4 متهمين بتهريب المشتقات النفطية في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز شعبتي المراكز والسيطرات بالمديرية، اعتقلت أربعة متهمين وضبط عجلاتهم المستخدمة لتهريب وتدوير المشتقات النفطية في محافظة بغداد".

وأضافت، أن "المتهمين أودعوا بالتوقيف وحجز العجلات داخل ساحات حجز مراكز شرطة النفط تمهيداً لاستكمال الاجراءات التحقيقية وعرضها على القضاء المختص وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

