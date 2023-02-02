انت الان تتابع خبر أحد نجوم "خليجي 25".. 5 معلومات لا تعرفها عن اللاعب العراقي آسو رستم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ورغم النجومية الكبيرة للعراقي رستم، إلا أن الجماهير العراقية لا تعرف الكثير عن نجمها القادم، وتوصف شخصيته بالغامضة والهادئة؛ إذ يحبذ الابتعاد عن وسائل الإعلام، حتى إن المعلومات عنه تبدو شحيحة، ومن الصعب الحصول على أدق التفاصيل عن حياته الشخصية وبداياته الكروية.سطع اسم "آسو رستم" في مدينة السليمانية، الواقعة أقصى شمال العراق، والتحق مع عدد من أندية إقليم كردستان، ومن ثم خاض تجاربًا قصيرة مع أندية دوري الدرجة الأولى العراقي، قبل أن ينجح بقيادة فريقه نوروز بالتأهل لدوري الأضواء للمرة الأولى في تاريخهم عام 2021، ليتمكن من تحقيق أحد أحلامه بمشاركة أحد أندية مدينة السليمانية في منافسات الدوري العراقي الممتاز.

وصيف هدافي الوطن

لم يكتفِ العراقي رستم بتأهل فريقه للدوري الممتاز، بل نجح في التألق وقيادة فريقه لتحقيق نتائج مميزة وكبيرة، في الظهور الأول لهم مع دوري الكبار، ليتمكن الفريق من البقاء في الدوري قبل 6 جولات من النهاية، موسم نوروز الاستثنائي توّجَ جهود رستم بالحصول على وصيف هدافي الدوري العراقي، برصيد 18 هدفًا.

ضابط شرطة الغابات

شغف آسو رستم الكبير في عالم كرة القدم، لم يبعده عن وظيفته التي كان يمارسها، وهو ضابط في شرطة الغابات والبيئة بمدينة السليمانية، وتعرض رستم إلى بعض المشاكل الإدارية، في أثناء الاحتراف في الكويت، بعد أن صدر أمر إلقاء قبض بحقه لكونه لا يحق له السفر، قبل أن يتم إلغاء الكتاب، والموافقة على إجازة شهر من دون راتب، ليسمح له بخوض التجربة الاحترافية الأولى له في مسيرته.

احتراف الكويت.. رحلة لم تكتمل

لا يمكن الحكم على تجربة العراقي رستم مع السالمية الكويتي، بعد أن توترت العلاقة بينه وبين الإدارة، لعدم استلام مستحقاته المالية لـ6 أشهر، قبل أن يقرر تقديم شكوى رسمية ضد السالمية لدى دوائر الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو ما يسمح له بفسخ عقده، وفقًا لقانون الفيفا، والانضمام لفريق الشرطة، بطل الدوري العراقي، حتى نهاية الموسم الحالي.

سجله مع السالمية لم يكن سيئًا، إذ أحرز 3 أهداف من 9 مباريات في الدوري الكويتي، وأسهم في صناعة 3 أهداف لزملائه.

رستم السليمانية.. نجومية متأخرة

ولد العراقي آسو رستم في الأول من ديسمبر/ كانون الأول عام 1994، ابن الـ29 ربيعًا لم يمثّل منتخب بلده في جميع الفئات العمرية، ولكنه لن ينسى هذا التاريخ جيدًا، 23 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، عندما لعب أول مبارياته الدولية مع المنتخب الوطني، والتي كانت أمام منتخب عُمان، ضمن منافسات بطولة الأردن الدولية، قبل أن يكتب التاريخ مؤخرًا مع زملائه في خليجي 25.

ونجح رستم في تسجيل أول الأهداف بقميص المنتخب العراقي في مرمى السعودية، ورغم النجومية المتأخرة لابن السليمانية، فإن هذا لا يمنعه من مواصلة كتابة المجد، وتحقيق حلم التأهل لمونديال 2026، حيث يثق به الإسباني خيسوس كاساس كثيرًا، ويعدّه من الأوراق الرابحة في المرحلة المقبلة، بحسب موقع winwin.