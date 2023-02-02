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استقرار أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - وشهدت أسعار صرف الدولار، استقراراً في الأسواق المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 168500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 168000 دينار لكل 100 دولار.

يذكر أن البنك المركزي العراقي أعلن في 19 كانون الأول 2020، رسمياً عن تعديل سعر صرف الدولار الأميركي ليكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة لعام 2021 التي أقرها مجلس النواب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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