شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أزمة كانسيلو وجوارديولا التى أطاحت به من السيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت صحيفة ذا أثليتك البريطانية مفاجأة كبري حول رحيل النجم البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن السابق لمانشستر سيتي والمنتقل حديثا إلى بايرن ميونخ فى الصيف الحالي، حيث أكدت أن رحيل اللاعب عن صفوف الفريق الإنجليزي لم يكن طبيعيا كما يتخيل البعض.

وأضافت الصحيفة أن رحيل كانسيلو عن السيتي جاء بناءا على خلاف وصدام قوي بين اللاعب والمدرب الإسباني بيب جوارديولا، الأمر الذي أجبر المدرب على طلب رحيل اللاعب لإستكمال مسيرته مع السماوي، الشئ الذي رضخت له إدارة الفريق للحفاظ على مدربها المخضرم.

وأكدت الصحيفة أن هذا هو السبب الرئيسي لسخرية اللاعب من السيتي عقب الرحيل عن الفريق، وإلغاء متابعة الفريق السماوي وحظر جميع حساباته، إلا أن اللاعب ما زال يحتفظ بلاعبي الفريق وزملائه ضمن قائمة المتابعين الذي يتابعهم اللاعب فى حسابه.



ظهور أول مميز لكانسيلو مع البايرن

وتمكن كانسيلو من الظهور بمستوي مميز فى مباراة ماينتس بكأس ألمانيا، والذي تمكن خلالها اللاعب من صناعة هدف فى ظهور الأول مع الفريق البافاري، والمساهمة فى فوز البايرن الكبير برباعية نظيفة.

حيث لم يحتاج كانسيلو سوي 18 دقيقة فقط لصناعة أولي أهدافه مع الفريق، وإثبات إنه صفقة رابحة للفريق البافاري، خاصة أن اللاعب ما زال منضمًا للفريق منذ يومين فقط.