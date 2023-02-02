شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية تتقدم بمحيط باخموت برغم خسائرها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعترفت وزارة الدفاع الأوكرانية بأن القوات الروسية تتقدم بمحيط باخموت برغم خسائرها كما تحاول خرق خطوط دفاعاتنا في ليمان وسط معارك عنيفة في الشرق الأوكراني.

يأتي ذلك فيما أعلن مؤسس شركة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفغني بريغوجين، تحرير قواته بلدة ساكو وفانزيتي، الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك.

وقال بريغوجين: "سيطرت وحدات الاقتحام التابعة لـ "فاجنر" على بلدة ساكو وفانزيتي، اليوم 1 فبراير 2023 في تمام الساعة 16:00".

وتقع البلدة على بعد بضعة كيلومترات شمال غرب مدينة سوليدار التي سيطرت عليها القوات الروسية مؤخرا.

وقالت أوكرانيا، الثلاثاء، إن قواتها صدت هجمات روسية على طريق قريب من بلدة باخموت بشرق البلاد مما حال دون سيطرة موسكو على خط إمداد أوكراني مُهم.

وقال المتحدث العسكري سيرهي شيريفاتي في تصريحات بثها التلفزيون إن القوات الروسية لم تتمكن من قطع الطريق المؤدي من بلدة تشاسيف يار إلى باخموت.

وأضاف: "القوات الروسية لم تتمكن من قطع الطريق الذي يُستخدم في إمداد القوات المسلحة الأوكرانية. والجيش الأوكراني في باخموت مزود بكل ما هو ضروري".

من جهتها قالت روسيا اليوم إن قواتها سيطرت على قرية بلاهوداتني الواقعة إلى الشمال مباشرة من باخموت، حيث اندلعت في الأسابيع الأخيرة بعض من أعنف المعارك التي دارت خلال الحرب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها سيطرت على بلاهوداتني الواقعة على بعد نحو خمسة كيلومترات شمالي باخموت بمساعدة دعم جوي.

وكانت مجموعة فاجنر قد أعلنت بالفعل يوم السبت أن وحداتها سيطرت على بلاهوداتني، لكن كييف قالت إنها صدت هجومًا على القرية.

وتقول روسيا إنها سيطرت على عدة مواقع حول باخموت، حيث خاضت قواتها وعناصر فاجنر على مدى شهور معركة استنزاف مع القوات الأوكرانية.